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Взрыв в Афганистане: есть жертвы и пострадавшие

REUTERS/Omar Sobhani
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В эти дни в республике происходит противостояние правительственных сил и боевиков, которое овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Как следствие, с начала недели от нападений боевиков погибло более 50 человек.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Кабул, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Афганистана.

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"Взрыв произошел утром в районе Пагман. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате взрыва магнитной мины", - заявил официальный представитель ведомства.

Боец ИГИЛ. Архивное фото.
© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY
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Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Ранее заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский заявил, что организацию тревожит "перетекание" боевиков ИГ в Афганистан, так как это может представлять серьезную угрозу странам-членам ОДКБ.

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"Мы видим все, что происходит в этой стране, мы наблюдаем те процессы, которые происходят в Сирии. Мы видим, что идёт перетекание ряда тех боевиков из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) на территорию Афганистана. И, конечно же, это вызывает нашу особую тревогу ", - сказал он журналистам. При этом он отметил, что сотрудничество стран-членов ОДКБ по Афганистану укрепляется.

 

 

Теги:
теракт, ИГИЛ, Афганистан



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