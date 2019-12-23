Путин в кабине машиниста проехал по новому мосту через Керченский пролив

Лидер России проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста, после чего поезд начал движение.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Поезд с президентом России Владимиром Путиным отправился из Керчи в Тамань, где глава государства примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Перед началом церемонии российский лидер решил лично проехать по этому пути.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено - фото >>

Глава государства прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк". Там президента встречали министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста, после чего поезд начал движение.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. Тогда за рулем КамАЗа глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

По железнодорожной части моста будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно, таким образом железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено.