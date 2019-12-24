В России изменятся правила экзамена на водительские права

По новым правилам, обкатать маршрут заранее не получится, с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В России с нового года изменятся правила экзамена на водительские права, сообщает RT со ссылкой на "Коммерсант". В частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, также запретят после лишения возвращать права нарушителям, которые не оплатили штрафы.

"Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года", - говорится в сообщении.

В октябре объединят две прежде раздельных части экзамена - "город" и "площадку", практический экзамен будет длиться полчаса. После проверки азов вождения на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика на улицы. По новым правилам, обкатать маршрут заранее не получится, с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.

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Впервые с 1 октября появится возможность аннулировать результаты экзамена - по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы.

В постановлении также уточняются сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев.

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Напомним, водительские удостоверения, выданные в Узбекистане до 28 марта 2011 года, с октября 2019 года признаются в России. А весной в Узбекистане упростили процедуру обмена водительского удостоверения. С 1 апреля получить новый документ можно в центрах госуслуг вне зависимости от прописки. Однако есть условие — в учреждении должно быть необходимое для этого оборудование.