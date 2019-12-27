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Елена Черышева

Шеф-редактор Sputnik Эстония обратилась в полицию: санкции требуют пересмотра

Sputnik / Вадим Анцупов
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https://uz.sputniknews.ru/world/20191227/13121300/Shef-redaktor-Sputnik-Estoniya-obratilas-v-politsiyu-sanktsii-trebuyut-peresmotra.html

Шеф-редактор агентства в Эстонии Елена Черышева от лица МИА "Россия сегодня" подала в полицию ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении сотрудников редакции.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева от лица МИА "Россия сегодня" в адресованном эстонской полиции ходатайстве указала на необходимость пересмотра решения, которое может повлечь уголовное преследование сотрудников редакции.

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В пользу пересмотра санкций, как указано в ходатайстве, говорит тот факт, что, несмотря на санкции ЕС, действующие в отношении гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, сама медиагруппа не входит в санкционный перечень Европейского союза.

При этом даже в эстонском законодательстве указано, что санкции могут применяться только в отношении тех юридических и физических лиц, которые прямо упомянуты в санкционном списке.

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В отношении МИА "Россия сегодня" это означает, что для применения к медиагруппе санкций должно быть доказано, что ее средства находятся под контролем Дмитрия Киселева как санкционированного лица или в его владении.

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Однако факт в том, что средства и ресурсы МИА "Россия сегодня" Киселеву не принадлежат — все имущество, доход и прибыль агентства являются федеральной собственностью.

В документе также подчеркивается, что генерального директора назначает на должность президент России. Кроме того, решение ключевых вопросов предполагает согласование или утверждение Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

"Исходя из вышеприведенного… подписавшийся просит, чтобы RAB (Rahapesu Andmebüroo, Бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии) проверило основания для применения санкций в отношении "России сегодня", — говорится к тексте ходатайства.

Помимо прочего, в документе указывается, что письма, которые Бюро данных об отмывании денег ранее разослало сотрудникам Sputnik Эстония, можно трактовать как требование разорвать трудовые договора с МИА "Россия сегодня".

"Однако соответствующее обязательство не предусмотрено ни в одном правовом акте", — отмечается в ходатайстве.

По словам юридического консультанта агентства, решение Департамента полиции и погранохраны по ходатайству ожидается в течение 30 дней. После этого в течение еще 30 дней будет возможность подать жалобу в суд, если такая необходимость возникнет.

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При этом юрист затруднился дать оценку перспективам решения, объяснив это тем, что практики по подобным делам в Эстонии нет, "это особенный, трудный случай".

Ранее власти балтийской республики пригрозили сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

Источник: Sputnik Эстония

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Теги:
Россия, СМИ, журналисты, полиция, Эстония, Sputnik



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