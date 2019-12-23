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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Виталий Белоусов

Матвиенко о гонениях на Sputnik Эстония: это беспредел

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг эстонского бюро агентства Sputnik.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала "беспределом" давление, которое власти Эстонии оказывают на Sputnik Эстония. Ранее сотрудникам агентства пригрозили уголовным преследованием в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". 

Владимир Мамонтов – специальный гость радио Sputnik Беларусь
© Sputnik /
Российский журналист: власти Эстонии давят на Sputnik из-за его позиции
"Это полный беспредел — людям угрожают только потому, что они работают в СМИ", — заявила она на заседании Совфеда в понедельник.

Матвиенко поддержала предложение российских парламентариев поднять проблему в международных структурах — СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, Европарламенте.

"Давайте подготовим письменные обращения, получим от них ответ, потому что устно они согласны (с недопустимостью угроз — ред.), но активных действий по соблюдению свободы слова не предпринимают", — сказала спикер Совфеда.

Ранее ситуацию прокомментировал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, "подобные вещи недопустимы, под ними нет никакого правового основания". 

Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство сделает все, чтобы доступными средствами поддержать коллектив агентства и не повредить межгосударственным отношениям с Эстонией.

Теги:
Россия, МИА "Россия Сегодня", Валентина Матвиенко, журналисты, Эстония, Sputnik



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