Когда новогодняя елка может стать опасной - МЧС

В ведомстве уверены, что только знание и соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и елочным украшениям позволят отметить праздники без тяжелых последствий, в том числе гибели людей.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и безопасной, для этого необходимо знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, напоминает МЧС России.

В ведомстве уверены, что только знание и соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и елочным украшениям позволят отметить праздники без тяжелых последствий, в том числе гибели людей.

"Новогоднюю елку нужно устанавливать как дальше от каминов, газовых плит, а также других источников открытого огня. Важно помнить, что неправильно установленная и собранная елка может упасть и травмировать ребенка, поэтому искусственную ель следует собирать только по инструкции", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в комнате, где установлена елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Также нужно всерьез задуматься о безопасности украшений: лучше всего нарядить елку легкими украшениями, которые не бьются – бантами, шишками или шариками из стеклопластика.

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В целях пожарной безопасности на елку запрещается устанавливать свечи и бенгальские огни - ведь при контакте, например, с "ватным" снегом и бумажными игрушками избежать возгорания не удастся. При выборе электрических украшений для елки необходимо использовать только сертифицированные товары.