Премьер-министр Канады: украинский лайнер сбила иранская ракета

По словам Джастина Трюдо, это могло произойти "непреднамеренно". Подробнее - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой, сообщает RT.

По его словам, эту информацию он получил от канадской разведки, а также от разведок союзников.

"Свидетельства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - говорится в сообщении.

По словам Трюдо, это могло произойти "непреднамеренно".

До этого глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру.

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Вчера также СНБО Украины заявил о том, что Boeing-737 "Международных украинских авиалиний" мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой. Еще одной причиной катастрофы могла стать техническая неисправность самолета.

Напомним, выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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Свои соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Вчера, 9 января, на Украине объявлено днем траура. Флаги приспущены, развлекательные мероприятия отменены.