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Sputnik встал на защиту свободы слова в Эстонии

Генсек ОБСЕ и Европейская федерация журналистов вступились за Sputnik Эстония

© Sputnik /
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200110/13187162/Gensek-OBSE-i-Evropeyskaya-federatsiya-zhurnalistov-vstupilis-za-Sputnik-Estoniya.html

Журналисты Sputnik Эстония ранее были вынуждены разорвать трудовые соглашения с МИА "Россия сегодня" из-за угрозы уголовного преследования.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Европейская федерация журналистов направила в Совет Европы уведомление по ситуации со Sputnik Эстония, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

"Я внес уведомление об угрозах со стороны эстонской полиции на платформу Совета Европы по защите журналистики", — сообщил генсек ассоциации.

На сайте указано, что "ответа от государства пока не получено".

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер между тем напомнил о положениях Хельсинского акта об обеспечении свободы СМИ.

"Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте", - отметил генсек ОБСЕ в своем ответе на обращение главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян.

По словам Гремингера, его коллега Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, пристально следит за ситуацией вокруг Sputnik Эстония и уже выразил властям балтийской республики свою обеспокоенность.

Логотип международного информационного бренда Sputnik
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Он (Арлем Дезир. – Sputnik) также порекомендовал эстонским властям воздержаться от введения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов или средств массовой информации", - говорится в письме Гремингера.

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей республики по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. С 1 января сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

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Теги:
МИА "Россия Сегодня", Россия, журналисты, СМИ, Эстония, Sputnik



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