"Мегафон" и "Билайн" повышают цены на связь

Увеличение стоимости услуг планируют все операторы в связи с затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на архивные тарифы, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.

При этом пресс-служба оператора подчеркнула, нововведения затронут лишь небольшое число клиентов.

В свою очередь в "Вымпелкоме" заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

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Согласно статистическим данным, более двух третей абонентов пользуются пакетными тарифами. Специалисты полагают, что повышение цен планируют все операторы в связи затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете.

В сами тарифы компании расширят список предоставляемых услуг, а также плату за весь тариф, что даст операторам увеличить доход как с отдельного пользователя, так и по стране в целом.

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Впрочем, есть вероятность, что некоторые пользователи повышения цен и не заметят. Например, оператор может просто снизить количество гигабайтов и минут разговора в архивном тарифе, а стоимость останется прежней. Если такие клиенты не выйдут за лимиты, то для них ничего не изменится.