По всей стране в эксплуатацию ввели более 200 базовых станций мобильной связи

Новые объекты приходятся, прежде всего, на сельскую местность. Наибольшее количество станций построено в Кашкадарьинской и Ферганской областях.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Национальный мобильный оператор UzМobile в 2019 году построил целый ряд антенно-мачтовых сооружений и ввел более двухсот новых базовых станций в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Наибольшее количество новых объектов вводится в сельской местности - махаллях и кишлаках.

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Только за октябрь-ноября в эксплуатацию введено 236 новых базовых станций UzMobile GSM на 84 объектах по всей территории Узбекистана.

Для расширения и модернизации сети UzMobile CDMA оператор установил новые базовые станции на 5 объектах по технологиям 1х и EVDO.

На Кашкадарьинскую и Ферганскую области, а также город Ташкент пришлось наибольшее количество станций.

За прошедшие 9 месяцев этого года на 1 240 объектах по всей территории республики в эксплуатацию были сданы 3 297 новых базовых станций UzMobile GSM, из них - более 800 находятся в сельских районах.

Как ожидается, установка новых антенно-мачтовых сооружений, базовых станций и современного оборудования позволит повысить качество услуг, зону покрытия, внедрить более скоростные технологии мобильного Интернета по всей территории.