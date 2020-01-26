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Астероид. Архивное фото

NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

© CC BY 2.0 / Hubble ESA / Artist's view of watery asteroid in white dwarf star system GD 61
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200126/13303248/NASA-k-Zemle-priblizhaetsya-potentsialno-opasnyy-asteroid.html

15 февраля небесное тело подойдет к нашей планете на минимальное расстояние, которое в 15 раз больше дистанции от Земли до Луны.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. К Земле приближается потенциально опасный астероид, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

© Foto : NASA
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Небесное тело с номером 163373 имеет диаметр от 440 до 990 метров. По прогнозам ученых, астероид приблизится к планете на минимальное расстояние 15 февраля - в этот день расстояние астероида до Земли будет превышать расстояние от Земли до Луны всего в 15 раз.

Астероид 163373 был открыт еще в 1995 году. Он относится к группе "Аполлонов" — небесных тел, чья траектория полета проходит через земную орбиту. Из-за этого они считаются потенциально опасными.

В следующий раз этот астероид пролетит мимо Земли в 2075 году.

Теги:
Земля, астероид, Космос, NASA



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