NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

15 февраля небесное тело подойдет к нашей планете на минимальное расстояние, которое в 15 раз больше дистанции от Земли до Луны.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. К Земле приближается потенциально опасный астероид, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

Небесное тело с номером 163373 имеет диаметр от 440 до 990 метров. По прогнозам ученых, астероид приблизится к планете на минимальное расстояние 15 февраля - в этот день расстояние астероида до Земли будет превышать расстояние от Земли до Луны всего в 15 раз.

Астероид 163373 был открыт еще в 1995 году. Он относится к группе "Аполлонов" — небесных тел, чья траектория полета проходит через земную орбиту. Из-за этого они считаются потенциально опасными.

В следующий раз этот астероид пролетит мимо Земли в 2075 году.