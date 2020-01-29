Посольство РФ ответило на заявление США об освобождении Освенцима американцами

Ранее дезинформировать читателей попытался немецкий журнал Der Spiegel. Издание опубликовало в Twitter пост, в котором говорилось, что Аушвиц "75 лет назад был освобожден американской армией".

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Посольство России в США ответило на заявление американских дипломатов в Дании об освобождении концлагеря Освенцим армией Соединенных Штатов.

Auschwitz was liberated by Americans, according to @USAmbDenmark,@usembdenmark.

What does it mean @statedept @secpompeo? We asked you not to erase the memory of #Auschwitz liberators - #RedArmy soldiers. Now you “substitute” Soviet soldiers with🇺🇸

Shameful #WWII History Rewriting pic.twitter.com/uXreWIFMD3 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 28, 2020

​"Мы просим вас не стирать память об освободителях Аушвица — солдатах Красной армии", — написали российские дипломаты в Twitter.

Они также назвали заявление посольства США постыдным переписыванием истории.

Ранее посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией. Публикация вызвала шквал критики, после чего в дипмиссии признали ошибку. Однако текст американцы так и не исправили.

I dag er det International Holocaust Remembrance Day. For 75 år siden befriede amerikanske soldater Auschwitz-Birkenau lejren. #WeRemember https://t.co/XLz1AY13YZ — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 27, 2020

Помимо сотрудников американского посольства, освобождение Освенцима армии США приписал и немецкий журнал Der Spiegel.

В публикации издания говорилось, что Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который "75 лет назад был освобожден американской армией". На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи Сети, некоторые из которых посоветовали журналистам еще раз перечитать историю.

После этого журнал принес извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку" и исправил публикацию, написав, что узники концлагеря были были освобождены Красной армией.

Советские войска освободили Аушвиц 27 января 1945 года. Это был крупнейший нацистский концлагерь, который со временем стал одним из главных символов холокоста. За годы войны здесь погибло около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

К дате его освобождения приурочен Международный день памяти жертв холокоста.