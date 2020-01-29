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Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря

Посольство РФ ответило на заявление США об освобождении Освенцима американцами

© Sputnik / B. Fishman
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Ранее дезинформировать читателей попытался немецкий журнал Der Spiegel. Издание опубликовало в Twitter пост, в котором говорилось, что Аушвиц "75 лет назад был освобожден американской армией".

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Посольство России в США ответило на заявление американских дипломатов в Дании об освобождении концлагеря Освенцим армией Соединенных Штатов.

​"Мы просим вас не стирать память об освободителях Аушвица — солдатах Красной армии", — написали российские дипломаты в Twitter.

Они также назвали заявление посольства США постыдным переписыванием истории.

Ранее посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией. Публикация вызвала шквал критики, после чего в дипмиссии признали ошибку. Однако текст американцы так и не исправили.

Помимо сотрудников американского посольства, освобождение Освенцима армии США приписал и немецкий журнал Der Spiegel.

В публикации издания говорилось, что Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который "75 лет назад был освобожден американской армией". На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи Сети, некоторые из которых посоветовали журналистам еще раз перечитать историю.

© Sputnik / B. Fishman
Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
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После этого журнал принес извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку" и исправил публикацию, написав, что узники концлагеря были были освобождены Красной армией.

Советские войска освободили Аушвиц 27 января 1945 года. Это был крупнейший нацистский концлагерь, который со временем стал одним из главных символов холокоста. За годы войны здесь погибло около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

К дате его освобождения приурочен Международный день памяти жертв холокоста.

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Теги:
Освенцим, евреи, СССР, США, Вторая мировая война, Холокост



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