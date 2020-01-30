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В Китае назвали дату окончания вспышки коронавируса

© AP Photo / Andy Wong
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (35)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200130/13342938/Kitayskie-vlasti-nazvali-datu-okonchaniya-vspyshki-koronavirusa.html

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 7 711 человек, зарегистрировано 170 летальных исходов.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Китае рассказали о том, когда распространение коронавируса пойдет на спад.

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Эксперты утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад. Ожидается, что она полностью завершится к концу марта.

По словам ведущего эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуана, у болезни есть инкубационный период.

"Если считать от 23 января, то приблизительно к 15 числу первого месяца по лунному календарю уже можно будет увидеть отчетливые результаты", - сказал эксперт.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в конце декабря. В январе вирус вышел за пределы страны: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ.

По данным на 30 января, число заболевших пневмонией возросло до 7 711 человек, умерли 170 пациентов.

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Власти многих стран, куда вирус еще не проник, рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок в КНР и пытаются ограничить приток китайских туристов.

В частности, Россия закрыла пункты пропуска на границе с Китаем для пешеходов и автомобилей в пяти регионах на Дальнем Востоке.

Решение о режиме авиарейсов в КНР будет принято не позднее пятницы, однако уже сейчас рейсы из Уханя в Москву отменили. Российские авиакомпании организовали дополнительные чартеры для возвращения соотечественников, а туроператоры приостановили прием туристов из Китая.

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Минздрав подготовил методические рекомендации, а в Приморье доставили тест-системы для выявления болезни.

Власти Узбекистана также активно принимают меры по предотвращению проникновения вируса в страну. Глава Минздрава Алишер Шадманов посоветовал узбекистанцам временно без особой необходимости не выезжать за границу — не только в Китай, но и в другие страны. Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано до стабилизации ситуации не отправлять туристов в КНР.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (35)

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Теги:
заболевания, Китай, коронавирус, вирус



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