Каково болеть коронавирусом? Рассказ вылечившейся китаянки

СМИ опубликовали рассказ китаянки, которая заразилась коронавирусом в Ухане. Когда она вернулась в свой родной город, то сразу же почувствовала себя плохо и обратилась к медикам. В городе Чунцин она стала первой пациенткой с новой болезнью.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Переболевшая коронавирусом 44-летняя китаянка дала советы тем, кто боится подхватить опасную инфекцию, пишет портал "ИноСМИ".

Женщина несколько лет работает в Ухане. 15 января она отправилась на родину — в город Чунцин (уезд Ушань), чтобы отметить китайский Новый год. На железнодорожном вокзале ее встретил муж, который обратил внимание на то, что супруга плохо себя чувствует.

Он тут же отвез ее в местную больницу.

Там женщина провела несколько дней, но лечение не дало положительного результата. 21 января китаянку перевезли в центральную больницу "Санься". Ее поместили в изолятор и поставили диагноз: пневмония, вызванная коронавирусом — 2019-nCoV.

По словам женщины, она оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине.

Китаянка рассказала, что врачи и медсестры относились к ней с особой заботой. Каждый день ее опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, использовались даже методы традиционной китайской медицины. Когда пациентке стало лучше, ее выписали. Лечение обошлось ей бесплатно.

"Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь. Я считаю, что самое главное — не бояться, а как можно лучше защищаться: очень важно носить маску и чаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить им — тогда обязательно пойдешь на поправку", — сказала китаянка.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 9 816 человек. Число скончавшихся - 213, а вылечившихся - 171.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в конце декабря.

В январе болезнь вышла за пределы страны: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ.

Между тем в Китае утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тем не менее власти многих стран, куда вирус еще не проник, настоятельно рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок в КНР и пытаются ограничить приток китайских туристов, в том числе закрывая границы.