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Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV

Казахстан эвакуировал из Уханя казахов, армян, белорусов и кыргызов

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (47)
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Граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении были эвакуированы их Уханя по обращению властей этих стран.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Кыргызстанцев, казахстанцев и граждан других стран эвакуировали из китайского города Уханя на одном самолете. Об этом сообщает сообщается на сайте правительства РК.

Коронавирус. Человек в маске
© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL
Китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана из Уханя

Эвакуацию провели сегодня. Во время авиаперелета граждан сопровождали медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

Отмечается, что на борту были 83 казахстанца, 80 из которых — студенты.

Их разместили в специальный противовирусный корпус на 14-дневный карантин.

"По обращению властей Кыргызстана, Беларуси и Армении также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из Уханя", — говорится в сообщении.

Сколько прибыло граждан других стран, не сообщается.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 14 556 человек. Число скончавшихся - 305, вылечившихся - 340.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (47)

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Теги:
Белоруссия, Армения, Казахстан, Эпидемия, здоровье, коронавирус



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