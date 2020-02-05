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RT запускает проект #ПочтаПобеды для отправки писем ветеранам

© Foto : Pexels
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200205/13396375/RT-zapuskaet-proekt-PochtaPobedy-dlya-otpravki-pisem-veteranam.html

Телеканал RT запускает новый проект #ПочтаПобеды, в котором расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны и поможет передать письма читателей каждому из них.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В проекте собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

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Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Также можно прислать видеообращение на адрес pochtapobedy@rttv.ru.

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В конце января RT представил VR-фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семеновым.

Теги:
ветеран, письмо, Парад Победы, День Победы, победа



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