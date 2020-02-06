В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В украинском учебнике по географии за шестой класс обнаружили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом рассказала журналистка Анна Чабарай в своем Facebook.
Карту из Skyrim нашли во втором разделе учебника, который называется "Земля на плане и карте". Книга была издана в 2014 году тиражом более 100 тысяч экземпляров. Над учебником работали авторы Валерия Пестушко и Анна Уварова.
Книга рекомендована Министерством образования Украины.
Ранее в Сети разразились споры вокруг украинского учебника по "Всемирной истории" за 10-й класс, в котором нашли фотографию Киану Ривза: голливудского актера прифотошопили к известной черно-белой фотографии 1932 года "Обед на небоскребе".
аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A— тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020
Как позднее пояснил автор учебника, фотожабу с актером он оставил специально. По его словам, использование мемов и исторических анекдотов поможет привлечь внимание школьников к изучению истории.