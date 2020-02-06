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В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

Sputnik / Алексей Мальгавко
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200206/13403276/V-ukrainskom-uchebnike-po-geografii-nashli-kartu-iz-Skyrim.html

Итого: географию украинские школьники изучают по компьютерной игре, а историю - по фотографиям грустного Киану Ривза.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В украинском учебнике по географии за шестой класс обнаружили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом рассказала журналистка Анна Чабарай в своем Facebook.

Страница из украинского учебника по географии (сверху) и карта из игры The Elder Scrolls V: Skyrim (снизу)
Facebook / Ann Chabarai
Страница из украинского учебника по географии (сверху) и карта из игры The Elder Scrolls V: Skyrim (снизу)

Карту из Skyrim нашли во втором разделе учебника, который называется "Земля на плане и карте". Книга была издана в 2014 году тиражом более 100 тысяч экземпляров. Над учебником работали авторы Валерия Пестушко и Анна Уварова.

Книга рекомендована Министерством образования Украины.

Ранее в Сети разразились споры вокруг украинского учебника по "Всемирной истории" за 10-й класс, в котором нашли фотографию Киану Ривза: голливудского актера прифотошопили к известной черно-белой фотографии 1932 года "Обед на небоскребе".

Как позднее пояснил автор учебника, фотожабу с актером он оставил специально. По его словам, использование мемов и исторических анекдотов поможет привлечь внимание школьников к изучению истории.

Теги:
Образование, учебник, компьютерные игры, Украина



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