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В Узбекистане заработает новая система налогооблажения недвижимости

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Документ разработан совместно с российскими экспертами, поставлена задача повышения конкурентоспособности недвижимости в республике.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Ташкенте состоялась расширенная встреча узбекско-российской группы экспертов в налоговой сфере. 

В Государственном налоговом комитете Узбекистана прошла встреча с представителями экспертной группы делегации Российской Федерации. Тема обсуждения - Концепция совершенствования налогообложения недвижимого имущества в республике. В обсуждениях также приняли участие представители Минфина, налогового комитета, Госкомгеодезкадастра и местных органов власти.

Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
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Концепция разработана в рамках Соглашения между министерствами финансов Республики Узбекистан и Российской Федерации об оказании технической помощи РУз в целях развития системы налогового администрирования.

Документ предполагает пересмотр системы оценки и налогообложения недвижимости, введение понятий кадастровая, налоговая и рыночная стоимости.

В соответствии с Концепцией, налоговые ставки устанавливаются по видам имущества, могут дифференцироваться по целям его использования, местонахождению объекта и прочим критериям.

С тем чтобы обеспечить поэтапность перехода к новой системе оценки и налогообложения имущества, разработчики предусмотрели переходный период, для которого характерны снижение ставок, налоговые льготы и вычеты.

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В заключение стороны высказались в пользу скорейшей адаптации представленной Концепции к существующей системе оценки и налогообложения имущества в Узбекистане.

Теги:
Россия, Ташкент, Государственный налоговый комитет, налоги, налоговые льготы, имущество, Недвижимость



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