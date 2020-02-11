Почти 4 тысячи человек вылечились от коронавируса в Китае

К настоящему моменту на территории страны зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев заражения. На лечении находятся 37 726 человек, из них 7 333 в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3 996, сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Из 42 638 подтвержденных случаев заражения, выявленных в Китае, от заболевания скончались 1 016 человек.

"По состоянию на полночь 10 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7 333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3 996 человек выписаны из больниц и 1 016 скончались", - цитирует сообщение госкомитета РИА Новости.

В настоящее время еще более 187,7 тысячи человек, тесно контактировавших с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки зафиксированы 2 478 новых случаев заражения, из больниц выписали 716 человек, скончались 108 человек. При этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 849 человек.

Вспышка смертельного вируса в Китае

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй.

Затем вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni, пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.