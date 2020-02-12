В России выздоровели оба пациента, у которых был обнаружен коронавирус

Сегодня выписали мужчину, попавшего в больницу Читы, а днем ранее — иностранную студентку, госпитализированную в Тюмени. Оба — граждане Китая.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.

"С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядка он получил. Сегодня он выписан домой", - заявил главврач.

Жена и дочь выписанного пациента пробудут под наблюдением медиков до 14 февраля, сам он намерен пока остаться в Чите.

В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившихся — граждане Китая.

Накануне медики выписали первую пациентку, госпитализированную с коронавирусом. Сообщается, что она здорова.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 45 171 человек. Число скончавшихся - 1115, количество вылечившихся - более четырех тысяч человек.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Вирусу дали официальное название Covid-19 (расшифровывается как Corona Virus Disease, а 19 – год обнаружения коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.