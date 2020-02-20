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Татьяна Бакальчук

Богатейшей женщиной России стала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200220/13505015/Bogateyshey-zhenschinoy-Rossii-stala-vladelitsa-Wildberries-Tatyana-Bakalchuk.html

Известно, что только в 2019-м оборот ее компании Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Соосновательница и владелица российской компании Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, сообщает издание.

Бизнес-вумен обогнала бессменного лидера прошлых лет - Елену Батурину.

"Состояние Бакальчук за год выросло на 400 миллионов долларов, составив на 20 февраля 1,4 миллиарда долларов", - говорится в публикации.

Согласно данным, следствие изменений, произошедших с ее основным активом - интернет-магазином Wildberries. Только в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.

Впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году: тогда ее состояние Forbes оценил в 600 миллионов долларов.

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Напомним, Татьяна Бакальчук по образованию преподаватель английского языка. Свой бизнес она начала в 2004 году вместе с мужем Владиславом и на первых порах занималась продажами вещей по каталогам Otto и Quelle — первым складом стала собственная квартира начинающих предпринимателей, затем ассортимент расширялся.

Посещаемость сайта составляет около 60 миллионов человек ежемесячно.

Теги:
женщина-предприниматель, женщина, Россия, Россия, рейтинг, Миллиардер, миллиарды, Forbes



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