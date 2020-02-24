Ждать ли ограничений на перемещение в Шенгене из-за коронавируса — ответ ЕК

Евросоюз прорабатывает разные сценарии развития ситуации с распространением коронавируса, однако пока ограничительных мер в еврозоне не планируется.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. ЕС рассматривает разные сценарии реагирования в случае обострения ситуации с распространением опасного коронавируса из Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии по вопросам кризисного управления Янеза Ленарчича.

По его словам, для обсуждения сложившейся ситуации созвано собрание комитета по здравоохранению ЕК, на котором будут рассмотрены различные сценарии и меры реагировани.

При этом представитель Еврокомиссии заявил, что ограничений на перемещение в шенгенской зоне пока не планируется, так как нет соответствующих указаний от ВОЗ.

"На настоящий момент нет рекомендации ВОЗ об ограничении передвижений, в том числе, по железным дорогам, в связи с коронавирусом. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь странам-членам ЕС, но не стоит паниковать, не поддаваться дезинформации, надо координировать усилия, в реальном времени обмениваться информацией, только таким образом мы сможем справиться с ситуацией", — сказал член ЕК.

В то же время в Брюсселе отметили оперативность и эффективность действий властей Италии, где зафиксирована вспышка опасного вируса. По последним данным, число заразившихся в северных провинциях Италии уже превысило 200 человек, четверо скончались. Для недопущения распространения опасного заболевания власти провинций Ломбардия, Венето, Пьемонт, Эмилия-Романье и Фриули - Венеция-Джулия объявили о временном закрытии школ и университетов. В двух из этих регионов — Ломбардии и Венето — даже отменены все публичные и массовые мероприятия.

По данным ВОЗ, смертельно опасным коронавирусом, получившим официальное название COVID-19, только в КНР уже заразили свыше 77 тысяч челове, более 2,5 тысячи скончались.

В Узбекистане пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Из Китая на родину были эвакуированы более 500 граждан республики, которые благополучно прошли профилактический карантин и уже отправлены домой. Власти Узбекистана продолжают следить за ситуацией и проводят все необходимые профилактические меры, в том числе на границе и в международных аэропортах.