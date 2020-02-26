Минниханов предложил открыть прямой авиарейс между Казанью и Бухарой

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Говорили, в частности, о наращивании взаимодействия между предприятиями Татарстана и Бухарской области, увеличении объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, укреплении гуманитарных связей.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Хоким Бухарской области Уктам Барноев встретился в Казани с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Говорили, в частности, о наращивании взаимодействия между предприятиями Татарстана и Бухарской области, увеличении объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, укреплении гуманитарных связей.

Рустам Минниханов заметил, что благодаря активной работе товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2018 году вырос более чем на 50% и составил $146 млн. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг $195 млн.

Результативный диалог двух республик подтверждает и запуск в 2019 году в Самарканде новой линии сборки "КАМАЗ". Вместе с тем, компании "Татнефть" и Группа ГМС продолжают реализацию совместных проектов на территории Узбекистана.

Говоря о регулярном авиасообщении между республиками, Минниханов предложил организовать прямой авиарейс между Казанью и Бухарой, что будет способствовать деловой активности и росту взаимного турпотока.

Напомним, с апреля 2018 года национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительные рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань.

Авиаперевозчик связал увеличение частоты рейсов в Казань с активизацией контактов по экономической и гуманитарной линии между Узбекистаном и Татарстаном и увеличением спроса на данном направлении.

А с июня того же года российская Nordwind Airlines запустила полетную программу "Казань-Ташкент".