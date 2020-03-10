"Узэлтехсаноат" планирует экспортировать в РФ продукцию на $2 млн

В рамках встречи участники презентовали электротехническую продукцию собственного производства в рамках выставки Made in Uzbekistan и встречи в формате "В2В" с участием компаний и предприятий двух стран.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся узбекско-российский бизнес-форум производителей электротехнической продукции в формате road show. Встречу организовали совместно с Ассоциацией "Узэлтехсаноат".

Мирзиёев поручил в два раза увеличить производство электротехники >>

Отдельно остановились на созданных возможностях для ведения бизнеса, вложения инвестиций и налаживания выпуска конкурентоспособной на внешнем рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. Российским предпринимателям презентовали новые инвестиционные проекты, предлагаемые к совместной реализации.

Рассказали о том, что по итогам ушедшего года входящие в ассоциацию "Узэлтехсаноат" компании экспортировали на внешние рынки готовую продукцию на сумму более $250 млн, причем объем экспорта в Россию составил $24 млн.

Нынешняя дискуссия нацелена на дальнейшее увеличение этих показателей посредством укрепления и развития прямого диалога бизнес-субъектов Узбекистана и России.

Один товар в одни руки: в Узбекистане меняют правила ввоза техники >>

В рамках встречи участники презентовали электротехническую продукцию собственного производства в рамках выставки Made in Uzbekistan и встречи в формате "В2В" с участием компаний и предприятий двух стран.

По итогам переговоров подписаны соглашения и контракты на поставку узбекской продукции на российский рынок на сумму около $2 млн.