В странах СНГ к 75-й годовщине Победы высадят миллионы деревьев

В России объявили о старте международной акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию Победы. В акции примут участие и жители стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik, Лев Рыжков. По оценкам Минобороны РФ, в Великую Отечественную войну СССР потерял 27 миллионов человек.

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Накануне 75-летия Победы Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы решили почтить каждого погибшего "живым памятником". С 18 марта по 22 июня силами волонтеров и всех желающих будет высажено 27 миллионов деревьев на 10 тысячах площадок в РФ.

Но в акции могут принять участие и другие бывшие советские республики.

"Очень важно, что к нам присоединятся также неравнодушные граждане из других стран", - отметил председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

По ее словам, в акции могут принять участие порядка 2,5-3 миллионов человек.

"Ограничиваться только Россией было бы неправильно. От стран мы получаем большое количество звонков – люди интересуются подробностями акции, которая уже стала международным событием. Во всяком случае, большинство республик бывшего СССР присоединились к ней", - заявил заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков.

Радьков отметил, что основными партнерами акции за рубежом будут волонтеры. Узнать, в каких городах высадят деревья, можно будет на сайте садпобеды2020.рф.

На сегодняшний день в официальном порядке площадки для акции выделены в Бишкеке (Кыргызстан), Тирасполе (Приднестровье, Молдова), Даугавпилсе (Латвия).

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"Мы общались с нашими активистами за рубежом. Понятно, что высаживать какие-то сады, аллеи не всегда возможно. Но у многих есть свой дом, свой сад. И посадить во дворе дерево в память о своем родном герое может каждый. Поэтому я уверена, что акция получит распространение не только в странах СНГ, но и в другие государствах", - сказала Ольга Амельченкова.

Какие деревья будут сажать волонтеры? По словам президента Фонда памяти полководцев Победы, дочери маршала Ивана Конева Натальи Коневой, один из вариантов – сирень.

"Когда наши части входили в Европу, очень пышно цвела сирень. 1945-й был "сиреневым" годом. На первом этапе нам помогли наши замечательные друзья-сиреневоды, наследники знаменитого селекционера Леонида Колесникова. Мы вместе с членами нашего Фонда, полководческими семьями, сажали сирень в регионах, где шли бои, где наши предки возглавляли армии. Недавно мы посадили сирень Колесникова в берлинском Трептов-парке", - отметила дочь маршала.

Ожидается, что в акции примут участие известные общественные деятели, спортсмены, актеры, музыканты.

Свое участие подтвердили Василий Лановой, Николай Расторгуев, Дмитрий Губерниев, Олег Газманов, Тимур Бекмамбетов, Яна Чурикова, Никита Высоцкий и другие.