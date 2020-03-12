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Пограничники на кыргызско-таджикском участке государственной границы

Кыргзыстан временно закрыл свои границы из-за коронавируса

Фото / пресс-служба ГПС КР
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (207)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200312/13659648/Kyrgzystan-vremenno-zakryl-svoi-granitsy-iz-za-koronavirusa.html

Ограничения на въезд вступили в силу с 1 марта и коснулись лиц, которые недавно побывали в странах с напряженной эпидемиологической обстановкой.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Кыргызстан ввел временные ограничения на въезд для граждан Узбекистана и других государств, побывавших в течение последних 30 дней в местах распространения коронавируса.

"Посольство Узбекистана в г.Бишкеке получило ноту Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, в которой сообщается о решении Правительства ввести с 1 марта 2020 года временное ограничение в пунктах пропуска через государственную границу страны на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в течение последних 30 дней посещали государства, где наблюдается рост и распространение коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении МИД.

Перечень государств с "неблагополучной эпидемиологической ситуацией" по мнению Минздрава Кыргызстана:

  • 1 категория: Китай, Южная Корея, Япония, Италия и Иран.
  • 2 категория: Франция, Германия, Испания, Сингапур и США.
  • 3 категория: Кувейт, Бахрейн, Таиланд, Тайвань, Швейцария, Великобритания, Австралия, Малайзия, Канада, Ирак и ОАЭ.

МИД Узбекистана просит учесть данную информацию и напоминает, что по всем вопросам граждане могут обратиться в посольство республики в Бишкеке по телефону: +996-312-986-296.

Последние данные по коронавирусу

Число заболевших пневмонией превысило 127 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 740, вылечившихся - более 68 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 111 стран. ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса (около 3,4%) превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа (менее 1%).

Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (207)
Теги:
граница, Кыргызстан, Узбекистан, Эпидемия, коронавирус



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