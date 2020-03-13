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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Коронавирус подтвержден у жены канадского премьера

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200313/13660376/Koronavirus-podtverzhden-u-zheny-kanadskogo-premera.html

Известно, что до этого премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала себя плохо.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. У супруги канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи подтвержден коронавирус, сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад.

"Она сдала положительную пробу на коронавирус", - говорится в сообщении.

Известно, что до этого премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала себя плохо.

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Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.

Напомним, вчера стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Они находились в Австралии и почувствовали себя простудившимися. Чтобы все сделать правильно, они проверились на коронавирус, и результат оказался положительным.

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом >>

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (209)
Теги:
Карантин, вирус, коронавирус, Канада



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