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Антимода: знаменитости в масках против коронавируса - фотолента

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (204)
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  • Супермодель Наоми Кэмпбелл в защитном костюме и в маске
  • Актриса Гвинет Пэлтроу в маске
  • Актер Себастиан Стэн в защитном костюме и в маске во время полета на самолете
  • Супермодель Белла Хадид в маске во время полета на самолете
  • Актриса Кейт Хадсон в маске
  • Певица Ashley из группы Silhungmo в маске во время выступления в Гонконге
  • Член палаты депутатов Италии Мария Тереса Бальдини в маске и перчатках
  • Светлана Лобода
Супермодель Наоми Кэмпбелл настолько опасается коронавируса, что путешествует в специальном защитном комбинезоне. Дополнительно звезда предохраняет себя латексными перчатками. Также она написала у себя в Instagram, что "безопасность прежде всего".
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200312/13654537/Antimoda-znamenitosti-v-maskah-protiv-koronavirusa.html

Главный атрибут таких звезд, как Наоми Кэмпбэлл, Гвинет Пэлтроу, Светлана Лобода, больше не модные сумочки и веселые снимки в Instagram. Смотрите нашу фотоленту!

Прошли те времена, когда мировые селебрити выкладывали в свой Instagram снимки из первого класса самолета с икрой и шампанским.

Реальность 2020 года - латексные перчатки и защитные маски на лицо.

Причем сегодня стало известно, что известный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.

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Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Число заболевших пневмонией превысило 123 тысячи человек. Число скончавшихся - 4 620, вылечившихся - более 67 тысяч.

ВОЗ признала коронавирус пандемией >>

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 109 стран.

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом >>

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (204)
Теги:
шоу-бизнес, звезды, знаменитости, коронавирус, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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