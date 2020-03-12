Антимода: знаменитости в масках против коронавируса - фотолента

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Прошли те времена, когда мировые селебрити выкладывали в свой Instagram снимки из первого класса самолета с икрой и шампанским.

Реальность 2020 года - латексные перчатки и защитные маски на лицо.

Причем сегодня стало известно, что известный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.

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Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Число заболевших пневмонией превысило 123 тысячи человек. Число скончавшихся - 4 620, вылечившихся - более 67 тысяч.

ВОЗ признала коронавирус пандемией >>

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 109 стран.

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом >>

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.