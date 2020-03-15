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В Казахстане ввели чрезвычайное положение и ограничили въезд в страну

© Sputnik / Илья Питалев
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (231)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200315/13677688/V-Kazakhstane-vveli-chrezvychaynoe-polozhenie-i-ogranichili-vezd-v-stranu.html

На всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Казахстане на месяц ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Пограничники на кыргызско-таджикском участке государственной границы
Фото / пресс-служба ГПС КР
Кыргызстан ужесточил пограничный контроль из-за коронавируса

Въезд на территорию страны и выезд из нее на время режима ЧП будет ограничен.

Это касается всех видов транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и других стран, а также представителей международных организации, направляющихся в республику по приглашению властей.

Данная мера вводится с 16 марта по 15 апреля.

Помимо ограничений на въезд, в республике приостанавливается деятельность крупных ТРЦ, театров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей.

Также вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

По данным Минздрава на 15 марта, общее количество заболевших в Казахстане составляет восемь человек. Еще один гражданин находится на лечении в Германии.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (231)
Теги:
въезд, Казахстан, коронавирус



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