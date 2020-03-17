СМИ: Москву могут закрыть на карантин

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Российские СМИ пишут о том, что в Москве может быть введен карантин, если число заболевших вырастет.

Согласно информации, жителей столицы могут перевести на карантин уже 20 марта.

Кроме того, власти рассматривают вариант ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Также обсуждаются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город.

Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метро, однако на это, по данным источников, власти пойдут только в самой тяжелой ситуации.

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Напомним, сегодня в России приняли решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусом.

Вчера Россия объявила о закрытии границ с Беларусью.

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До этого было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.