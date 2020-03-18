Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане совместно с соответствующими ведомствами и министерством принимаются необходимые меры для обеспечения своевременного и эффективного осуществления Программы мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, информирует Минтранс.
"Усиливаются различные дезинфицирующие средства для предотвращения распространения вируса внутри страны", - говорится в сообщении.
В частности, Ташкентское городское управление транспорта проводит специальные санитарные мероприятия на автобусах, принадлежащих АО "Тошшахартрансхизмат".
Необходимые меры также принимаются для дезинфекции общественного транспорта в областях для обеспечения безопасности пассажиров и дальнейшего улучшения гигиенической санитарии.
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Работу над этим проводятся руководством областного транспортного управления совместно со специалистами областного государственного санитарно-эпидемиологического центра.
Субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим пассажирские перевозки в регионах, предоставляются необходимые разъяснения.
Автобусы и микроавтобусы дезинфицируются в установленном порядке.
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Напомним, вчера стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 11 человек.
Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Пациенты находятся на лечении.
Узбекистан сейчас на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы.
Между тем власти республики просят граждан не поддаваться панике. Аналогичные меры принимаются во многих странах.