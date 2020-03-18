Целью таких мероприятий является не только недопущение распространения коронавируса среди населения, но и предотвращение увеличения роста других инфекционных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане совместно с соответствующими ведомствами и министерством принимаются необходимые меры для обеспечения своевременного и эффективного осуществления Программы мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, информирует Минтранс.

"Усиливаются различные дезинфицирующие средства для предотвращения распространения вируса внутри страны", - говорится в сообщении.

В частности, Ташкентское городское управление транспорта проводит специальные санитарные мероприятия на автобусах, принадлежащих АО "Тошшахартрансхизмат".

Минтранс Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Необходимые меры также принимаются для дезинфекции общественного транспорта в областях для обеспечения безопасности пассажиров и дальнейшего улучшения гигиенической санитарии.

В Узбекистане выявлен 11-й случай заболевания коронавирусом >>

Минтранс Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Работу над этим проводятся руководством областного транспортного управления совместно со специалистами областного государственного санитарно-эпидемиологического центра.

Минтранс Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим пассажирские перевозки в регионах, предоставляются необходимые разъяснения.

Минтранс Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Автобусы и микроавтобусы дезинфицируются в установленном порядке.

Никакой паники: в узбекских соцсетях появляется все больше ложных сообщений >>

Напомним, вчера стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 11 человек.

Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Пациенты находятся на лечении.

Узбекистан сейчас на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы.

Между тем власти республики просят граждан не поддаваться панике. Аналогичные меры принимаются во многих странах.