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Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Минтранс
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (44)
93310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13701568/Dezinfektsiya-v-Uzbekistane-kak-predotvraschaetsya-rasprostranenie-virusa-foto.html

Целью таких мероприятий является не только недопущение распространения коронавируса среди населения, но и предотвращение увеличения роста других инфекционных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане совместно с соответствующими ведомствами и министерством принимаются необходимые меры для обеспечения своевременного и эффективного осуществления Программы мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, информирует Минтранс.

"Усиливаются различные дезинфицирующие средства для предотвращения распространения вируса внутри страны", - говорится в сообщении.

В частности, Ташкентское городское управление транспорта проводит специальные санитарные мероприятия на автобусах, принадлежащих АО "Тошшахартрансхизмат".

Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото
Минтранс
Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Необходимые меры также принимаются для дезинфекции общественного транспорта в областях для обеспечения безопасности пассажиров и дальнейшего улучшения гигиенической санитарии.

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Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото
Минтранс
Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Работу над этим проводятся руководством областного транспортного управления совместно со специалистами областного государственного санитарно-эпидемиологического центра. 

Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото
Минтранс
Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим пассажирские перевозки в регионах, предоставляются необходимые разъяснения.

Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото
Минтранс
Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

Автобусы и микроавтобусы дезинфицируются в установленном порядке.

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Напомним, вчера стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 11 человек. 

Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Пациенты находятся на лечении.

Узбекистан сейчас на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы.

Между тем власти республики просят граждан не поддаваться панике. Аналогичные меры принимаются во многих странах.

Карантин в Узбекистане
© Sputnik /
Карантин в Узбекистане
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (44)
Теги:
здоровье, коронавирус, Карантин, автобусы, автобус, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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