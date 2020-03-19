Не выходи из дома: в России могут усилить ограничительные меры

Ограничительные меры против коронавируса могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Российские власти задумали усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

Речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Более того, обсуждается возможность рекомендовать работодателям "подумать об удаленной работе для своих сотрудников".

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Сейчас в России тщательно анализируют ситуацию с коронавирусной инфекцией в других государствах. В частности, речь идет о Китае, Франции, Италии и Испании.

"Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России", — говорится в сообщении.

Поэтому рассматривается такая возможность, чтобы рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.

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Напомним, в России зафиксировано 147 случаев заражения. Большая часть инфицированных находится в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции.