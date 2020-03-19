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Пятиэтажные дома

Не выходи из дома: в России могут усилить ограничительные меры

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (258)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200319/13710378/Ne-vykhodi-iz-doma-v-Rossii-mogut-usilit-ogranichitelnye-mery.html

Ограничительные меры против коронавируса могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Российские власти задумали усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

Речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Более того, обсуждается возможность рекомендовать работодателям "подумать об удаленной работе для своих сотрудников".

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Сейчас в России тщательно анализируют ситуацию с коронавирусной инфекцией в других государствах. В частности, речь идет о Китае, Франции, Италии и Испании.

"Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России", — говорится в сообщении.

Поэтому рассматривается такая возможность, чтобы рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.

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Напомним, в России зафиксировано 147 случаев заражения. Большая часть инфицированных находится в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (258)
Теги:
Карантин, вирус, коронавирус, Россия, Россия



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