В Абхазии начались повторные президентские выборы

По предварительным данным, в голосовании смогут принять участие около 128 тысяч человек. Это более половины населения Абхазии.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Избирательные участки открылись на повторных выборах президента Абхазии, сообщила накануне редакция Sputnik Абхазия.

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В 35 округах 152 участка будут работать до 20:00. Голосование также пройдет в Москве и Черкесске. Всего в нем смогут принять участие около 128 тысяч человек, это чуть больше половины населения Абхазии.

В выборах участвуют три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба. Одновременно с главой республики избирается и вице-президент.

Итоги подведут в последующие три дня. Минимальный порог явки – 50% избирателей. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Предыдущие президентские выборы состоялись в Абхазии в сентябре 2019 года, на них одержал победу Рауль Хаджимба.

Позднее в республике прошли протесты, итогом которых стала отмена результатов выборов и отставка Хаджимбы.

Напомним, что на должность председателя ЦИК страны переизбран Тамаз Гогия.