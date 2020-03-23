В США освобождают заключенных из-за ситуации с коронавирусом

Тюрьмы отпускают заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, а также пожилых или больных осуждённых из-за опасений распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В США освобождают тысячи заключенных в попытке предотвратить вспышку коронавируса в местных тюрьмах, сообщает Wall Street Journal.

"Мы не открываем двери и не разрешаем заключенным уходить. Мы ищем неопасных преступников, совершивших преступления небольшой тяжести, и рассматриваем случаи в тюрьме с высоким риском для здоровья", - заявил судья по административным вопросам суда округа Кайахога в штате Огайо Брендан Шихан.

Тюрьмы около десяти штатов, включая Техас, Нью-Йорк и Калифорнию, отпускают заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, а также пожилых или больных осуждённых.

Напомним, что сотрудники исправительных учреждений в Пенсильвании, Мичигане, Нью-Йорке, Вашингтоне и округе Колумбия заразились коронавирусом, что привело к карантину среди заключенных. Более 30 осуждённых заразились в штате Нью-Йорк. Однако об очень крупных вспышках заболевания пока не сообщалось.

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Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 31 тысячу, 390 человек скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии.