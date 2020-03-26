Число жертв коронавируса в США превысило одну тысячу

Подтвержденных случаев коронавируса в США более 68 500, погиб 1 031 человек. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило одну тысячу человек, информируют в университете Джонса Хопкинса, где ведут подсчеты.

По данным сотрудников вуза, подтвержденных случаев коронавируса в США более 68 500, погиб 1 031 человек.

Три дня назад в США сообщалось о 390 жертвах.

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Напомним, 24 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса, так как в стране фиксируются очень быстрые темпы роста числа зараженных.

По последним данным, в США зафиксировано более 55,2 тысячи случаев инфицирования; 801 человек погиб, 354 — вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, свыше 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились.