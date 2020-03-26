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Россия прекращает авиасообщение с другими странами

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (304)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200326/13768411/Rossiya-prekraschaet-aviasoobschenie-s-drugimi-stranami.html

Министерству транспорта и Росавиации поручено организовать в аэропортах с 26 марта досмотр всех россиян, прибывающих из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Россия с 27 марта полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза граждан, говорится в инфомации Кабмина.

"Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за ограничительных мер, введенных в государствах пребывания, рекомендовано "принять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учетом того, что при возвращении в РФ потребуется пребывание на 14-дневном карантине".

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Министерству транспорта и Росавиации поручено организовать в аэропортах с 26 марта досмотр всех россиян, прибывающих из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом. Досмотр будет включать термометрию и забор материала на выявление вируса.

Напомним, 23 марта в России вступило в силу ограничение на авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (304)
Теги:
Карантин, авиаперелет, Авиасообщение, коронавирус, Россия, Россия



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