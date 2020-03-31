В России перенесли начало вступительных экзаменов в вузы

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В России перенесли сроки вступительных экзаменов. Причина — нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране.
Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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По его словам, сроки приемной кампании в вузах будут скорректированы в зависимости от того, какие будут установлены новые даты сдачи ЕГЭ.
"Будем делать перенос сроков. Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели. <...> Затем организуем прием документов, в том числе с помощью онлайн-технологий", — рассказал министр в программе "Диалог" на канале "Россия-24".
Зачисление абитуриентов запланировано на вторую половину августа, чтобы, как подчеркнул Фальков, не выбиваться из общего графика и по возможности начать новый учебный год, как обычно — с 1 сентября.
Напомним, на прошлой неделе было объявлено о переносе сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены предварительно начнутся 8 и 9 июня, а не в конце мая, как обычно.
Перенесли также и дату досрочной сдачи ЕГЭ (на резервные дни основного периода).
Данные меры были приняты в связи с пандемией и продлением школьных каникул.
По последним данным, в России зафиксировано 2 337 случаев заражения COVID-19, 17 скончались, 121 человек выздоровел.
Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 786 тысяч человек, около 38 тысяч скончались, свыше 165 тысяч вылечились.