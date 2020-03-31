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Главное здание Московского государственного университета

В России перенесли начало вступительных экзаменов в вузы

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200331/13812599/V-Rossii-perenesli-nachalo-vstupitelnykh-ekzamenov-v-vuzy.html

Новые даты экзаменов пока неизвестны, однако, возможно, их отложат на две-четыре недели. Ранее Министерство образования РФ перенесло на две недели сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Испытания начнутся с 8-9 июня.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В России перенесли сроки вступительных экзаменов. Причина — нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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По его словам, сроки приемной кампании в вузах будут скорректированы в зависимости от того, какие будут установлены новые даты сдачи ЕГЭ. 

"Будем делать перенос сроков. Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели. <...> Затем организуем прием документов, в том числе с помощью онлайн-технологий", — рассказал министр в программе "Диалог" на канале "Россия-24".

Зачисление абитуриентов запланировано на вторую половину августа, чтобы, как подчеркнул Фальков, не выбиваться из общего графика и по возможности начать новый учебный год, как обычно — с 1 сентября.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Напомним, на прошлой неделе было объявлено о переносе сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены предварительно начнутся 8 и 9 июня, а не в конце мая, как обычно.

Перенесли также и дату досрочной сдачи ЕГЭ (на резервные дни основного периода).

Данные меры были приняты в связи с пандемией и продлением школьных каникул.

По последним данным, в России зафиксировано 2 337 случаев заражения COVID-19, 17 скончались, 121 человек выздоровел.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 786 тысяч человек, около 38 тысяч скончались, свыше 165 тысяч вылечились. 

Теги:
коронавирус, Россия, студенты, вузы, Образование



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