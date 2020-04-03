Как оказалось, больной недавно прибыл из-за границы, у него имелись "серьезные сопутствующие заболевания".

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Кыргызстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

"Наступила биологическая смерть больного в возрасте 61 год в Ноокатской территориальной больнице Ошской области", - заявил представитель штаба.

По его словам, больной недавно прибыл из-за границы, у него имелись "серьезные сопутствующие заболевания".

Вчера Узбекистан направил в Кыргызстан товарные поезда с гуманитарным грузом в качестве помощи в борьбе с пандемией.

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В товарный поезд, который отправился из Кургантепинского района Андижанской области, загрузили 1000 тонн муки, продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, медицинские перчатки, защитные очки, пирометры и тест-системы для диагностики COVID-19.

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Напомним, в Кыргызстане зафиксировано более 100 случаев инфицирования коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.

Между тем в мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.