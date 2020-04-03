Мигранты попросили премьера РФ отменить оплату патента

Многие лишились работы из-за нерабочих недель и режима самоизоляции, а факт закрытия границ не позволил им вернуться на родину.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Глава Федерации мигрантов России обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить оплату трудового патента на время карантинных мер.

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После того как в России ввели карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, иностранные граждане, работающие на территории РФ, оказались в очень непростых обстоятельствах: многие лишились работы из-за нерабочих недель и режима самоизоляции, а факт закрытия границ не позволил им вернуться на родину. У мигрантов заканчиваются средства к существованию и тем более нет возможности оплачивать патент.

Иностранные граждане призывают российское правительство услышать и поддержать их в это сложное время.

Ежегодно государственный бюджет пополняется более чем на 60 млрд рублей за счет иностранных граждан. Став заложниками ситуации, из которой до окончания режима самоизоляции нет выхода, они как никогда нуждаются в помощи и послаблениях.

Напомним, 20 марта МВД России сообщило о том, что иностранцы из-за ситуации с распространением коронавируса с 19 марта 2020 года могут продлить срок временного пребывания на территории РФ.

Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.