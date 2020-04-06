Как с COVID-19 борются соседи — в Бишкеке установили туннели для дезинфекции

По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 216 случаев заражения коронавирусом, десять человек выздоровели, четверо скончались.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Власти Кыргызстана принимают активные меры по противодействию распространения COVID-19 в республике.

Так, к примеру, в ряде городов и областей до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. В Бишкеке ввели комендантский час — с 20.00 до 7.00 гражданам запрещено выходить на улицу, однако, разумеется, есть исключения.

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К борьбе с пандемией присоединяются не только различные ведомства, но и местные бизнесмены. Именно они разработали дезинфицирующие установки для автотранспорта и пешеходов и подарили их столице.

Мэрия Бишкека В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели

Две кабины устанавливают в Республиканской клинической инфекционной больнице.

"Сегодня предприниматели, сотрудники муниципалитета и Министерства чрезвычайных ситуаций передали туннели больнице — один для горожан, второй для машин скорой помощи", — говорится в сообщении.

Общая стоимость двух туннелей составляет около 17,6 тысячи долларов.

Мэрия Бишкека В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели

Дезинфицирующий туннель в среднем в час расходует литр жидкости. В ее составе есть этиловый спирт, вод и глицерин. Такой антисептик безвреден для человека.

В дезинфицирующее средство для машин, в свою очередь, добавляют хлор.

По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 216 случаев заражения COVID-19, десять человек выздоровели, четверо скончались.

В Узбекистане, тем временем, число зараженных коронавирусом достигло 390 человек, 30 граждан выздоровели, двое скончались в пределах страны, двое — за рубежом.