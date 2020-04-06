18:48 06 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Как с COVID-19 борются соседи — в Бишкеке установили туннели для дезинфекции

Мэрия Бишкека
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (353)
68 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200406/13863280/Kak-s-COVID-19-boryutsya-sosedi--v-Bishkeke-ustanovili-dezinfitsiruyuschie-tunneli.html

По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 216 случаев заражения коронавирусом, десять человек выздоровели, четверо скончались.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Власти Кыргызстана принимают активные меры по противодействию распространения COVID-19 в республике.

Так, к примеру, в ряде городов и областей до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. В Бишкеке ввели комендантский час — с 20.00 до 7.00 гражданам запрещено выходить на улицу, однако, разумеется, есть исключения.

Узбекистан направил гуманитарную помощь в Кыргызстан >>

К борьбе с пандемией присоединяются не только различные ведомства, но и местные бизнесмены. Именно они разработали дезинфицирующие установки для автотранспорта и пешеходов и подарили их столице.

Мэрия Бишкека
В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели

Две кабины устанавливают в Республиканской клинической инфекционной больнице.

"Сегодня предприниматели, сотрудники муниципалитета и Министерства чрезвычайных ситуаций передали туннели больнице — один для горожан, второй для машин скорой помощи", — говорится в сообщении.

Общая стоимость двух туннелей составляет около 17,6 тысячи долларов.

Мэрия Бишкека
В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели

Дезинфицирующий туннель в среднем в час расходует литр жидкости. В ее составе есть этиловый спирт, вод и глицерин. Такой антисептик безвреден для человека. 

В дезинфицирующее средство для машин, в свою очередь, добавляют хлор.

По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 216 случаев заражения COVID-19, десять человек выздоровели, четверо скончались.

В Узбекистане, тем временем, число зараженных коронавирусом достигло 390 человек, 30 граждан выздоровели, двое скончались в пределах страны, двое — за рубежом.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (353)
Теги:
Бишкек, дезинфекция, коронавирус, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любовь сильнее карантина и COVID-19 — фото влюбленных пар со всего мира
Мастер-класс от главного хирурга США: как сделать маску из подручных средств
Главный хирург США показал, как сделать маску из футболки - видео
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться