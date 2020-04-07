В МИД рассказали об узбекистанцах, болеющих COVID-19 за рубежом

У 23 граждан был выявлен опасный вирус, трое из них скончались. При этом дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Узбекистанцы болеют коронавирусом и за границей. Об этом в рамках брифинга в АИМК сообщил руководитель информационной службы Министерства иностранных дел страны.

Известно, что в Австрии, Армении, ОАЭ, Республике Корея, России и Таиланде по одному гражданину Узбекистана заразились опасным вирусом и проходят лечение. В Казахстане зарегистрировано двое соотечественников с положительным тестом на COVID-19, в Пакистане - коронавирусом болеют пять узбекистанцев, а в США - десять.

В общей сложности, у 23 граждан была выявлена эта болезнь, из них трое скончались.

При этом представитель МИД заявил, что дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками и оказывают необходимую консульскую и юридическую помощь.

Диппредставительство настоятельно просит всех граждан республики за рубежом соблюдать требования местных властей по борьбе с распространением коронавируса, не принимать участие в общественных мероприятиях, не посещать пораженные районы.

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Напомним, ранее посольство Узбекистана в США сообщило о смерти от COVID-19 троих граждан республики: жертвами пандемии стали двое 51-летних и 69-летняя узбекистанка. Все они проживали в Нью-Йорке.

На сегодня США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом.

Труднее всего приходится Нью-Йорку — именно там зафиксировано наибольшее число инфицированных и погибших.