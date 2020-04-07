14:19 07 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Здание МИД Узбекистана

В МИД рассказали об узбекистанцах, болеющих COVID-19 за рубежом

Facebook
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200407/13869112/V-MID-rasskazali-ob-uzbekistantsakh-boleyuschikh-COVID-19-za-rubezhom.html

У 23 граждан был выявлен опасный вирус, трое из них скончались. При этом дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Узбекистанцы болеют коронавирусом и за границей. Об этом в рамках брифинга в АИМК сообщил руководитель информационной службы Министерства иностранных дел страны.

Известно, что в Австрии, Армении, ОАЭ, Республике Корея, России и Таиланде по одному гражданину Узбекистана заразились опасным вирусом и проходят лечение. В Казахстане зарегистрировано двое соотечественников с положительным тестом на COVID-19, в Пакистане - коронавирусом болеют пять узбекистанцев, а в США - десять.

В общей сложности, у 23 граждан была выявлена эта болезнь, из них трое скончались.

Двухъярусные кровати в аэропорту Внуково
Посольство республики Узбекистан в РФ
Граждане Узбекистана ожидают чартеров на родину в хостеле - МИД

При этом представитель МИД заявил, что дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками и оказывают необходимую консульскую и юридическую помощь.

Диппредставительство настоятельно просит всех граждан республики за рубежом соблюдать требования местных властей по борьбе с распространением коронавируса, не принимать участие в общественных мероприятиях, не посещать пораженные районы.

Скончавшийся в Нью-Йорке от коронавируса оказался артистом из Самарканда >>

Напомним, ранее посольство Узбекистана в США сообщило о смерти от COVID-19 троих граждан республики: жертвами пандемии стали двое 51-летних и 69-летняя узбекистанка. Все они проживали в Нью-Йорке.

На сегодня США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом. 

Труднее всего приходится Нью-Йорку — именно там зафиксировано наибольшее число инфицированных и погибших. 

Теги:
Узбекистанцы, МИД Узбекистана, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Повседневная жизнь как искусство — 10 лучших кадров премии ZEISS
Подняться на Рейхстаг: теперь каждый может стать знаменосцем - виртуально
Стать знаменосцем и водрузить знамя на Рейхстаг теперь может каждый
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться