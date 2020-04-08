Основатель Twitter пожертвовал треть своего состояния на борьбу с COVID-19

По словам миллиардера, пожертвование - это треть его состояния. Средства предназначены для помощи пострадавшим и борьбу с распространением инфекции.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Основатель Twitter Джек Дорси, как сообщает радио Sputnik, пожертвовал 1 миллиард долларов на кампанию по противодействию коронавирусу COVID-19.

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square — примерно 28% моего состояния — в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

​Он приложил к твиту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.

К утру 8 апреля лайки под твитом успели поставить более 180 тысяч человек, почти каждый четвертый сделал ретвит. Инициативу поддержали главы крупнейших в мире корпораций.

Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке транспарентности. "Важно показывать мою работу, чтобы я и другие могли на ней учиться", - написал Дорси.

Sputnik Узбекистан рассказывал, кто из знаменитостей также внес вклад в борьбу с распространением опасного вируса по миру. Среди благотворителей - предприниматель Алишер Усманов, который выделил 20 млн долларов на противодействие COVID-19 в Узбекистане.