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Основатель Twitter Джек Дорси

Основатель Twitter пожертвовал треть своего состояния на борьбу с COVID-19

© AP Photo / Richard Drew
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200408/13878007/Osnovatel-Twitter-pozhertvoval-tret-svoego-sostoyaniya-na-borbu-s-COVID-19.html

По словам миллиардера, пожертвование - это треть его состояния. Средства предназначены для помощи пострадавшим и борьбу с распространением инфекции.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Основатель Twitter Джек Дорси, как сообщает радио Sputnik, пожертвовал 1 миллиард долларов на кампанию по противодействию коронавирусу COVID-19.

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square — примерно 28% моего состояния — в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.

​Он приложил к твиту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.

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К утру 8 апреля лайки под твитом успели поставить более 180 тысяч человек, почти каждый четвертый сделал ретвит. Инициативу поддержали главы крупнейших в мире корпораций.

Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке транспарентности. "Важно показывать мою работу, чтобы я и другие могли на ней учиться", - написал Дорси.

Sputnik Узбекистан рассказывал, кто из знаменитостей также внес вклад в борьбу с распространением опасного вируса по миру. Среди благотворителей - предприниматель Алишер Усманов, который выделил 20 млн долларов на противодействие COVID-19 в Узбекистане.

Теги:
благотворительность, коронавирус, Twitter



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