В Казахстане от коронавируса вылечилась 82-летняя пенсионерка

У пожилой женщины на фоне COVID-19 обострились хронические заболевания. Она переживала, что больше никогда не увидит родных, поскольку в ее возрасте шансы на выздоровление совсем невелики.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Казахстане от коронавирусной инфекции вылечилась пожилая жительница Алматы.

У 82-летней Нурбаги Капасововой имеются хронические заболевания, которые на фоне инфекции обострились, однако несмотря на это, бабушка все же нашла в себе силы преодолеть недуг, пишет Sputnik Казахстан.

Нурбаги Капасова попала на карантин 22 марта. Дело в том, что у одного из ее близких родственников был обнаружен COVID-19. Поначалу у нее никаких симптомов не было, однако позднее появилась пневмония и легкая температура.

Старушка сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. В больнице она провела 20 дней.

Пенсонерка признается, что болезнь далась ей тяжело: стали сильно болеть ноги, суставы, появились отеки, появились желудочно-кишечные расстройства и обострилась подагра.

До того, как подхватить инфекцию, женщина также страдала хроническим бронхитом и гипертонией.

По ее словам, иногда бывали дни, когда становилось особенно плохо, и в этот момент пенсионерка переживала, что больше никогда не увидит своих детей и внуков.

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Однако, как отметила казахстанка, какой бы тяжелой ни была болезнь, важно верить и терпеть. Тогда можно справиться с недугом, поделилась она.

Сейчас бабушка находится дома. Ходить она не может, но от этого она не грустит, ведь она вернулась к своим детям, а это — самое главное.

Напомним, в Казахстане, по последним данным, выявлен 951 случай заболевания COVID-19. В республике до конца апреля действует режим ЧП. Практически все города и регионы закрыты на карантин — покидать населенные пункты запрещено.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,86 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 115 тысяч человек, однако более 438 тысяч заболевших выздоровели.