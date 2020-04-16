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Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

Освобожденные сторонники ДНР вернулись домой: обмен пленными завершился

© Sputnik / Сергей Аверин
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200416/13938232/Osvobozhdennye-storonniki-DNR-vernulis-domoy-obmen-plennymi-zavershilsya.html

Украина передала Донецкой республике десять человек, ДНР — девять. Всех освобожденных сторонников ДНР поместят на двухнедельный карантин.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Самопровозглашенная Донецкая народная республика и Киев завершили первый в этом году обмен пленными в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости.

Состоялся обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса
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Слезы и радость: как прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом

Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Украина передала республике десять человек, Донецкая республика — девять. Морозова отметила, что всех освобожденных сторонников ДНР поместят на двухнедельный карантин.

"Киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации", — сказал российский представитель в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Обмен между ЛНР и Киевом пройдет также сегодня — по формуле "11 на 7".

Обмен пленными в Донбассе пройдет по формуле "всех на всех" >>

Напомним, впервые за два года ДНР и украинские власти обменялись пленными 29 декабря 2019-го. Тогда омбудсмен самопровозглашенной республики Дарья Морозова сообщила, что Киев передал 61 человека, представители ополченцев - 51 задержанного.

Теги:
ДНР, Украина, Донбасс, обмен, пленные



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