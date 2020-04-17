Ученые установили температуру, убивающую коронавирус

Группа французских ученых из Университета Прованса нагревала коронавирус до 60 градусов в течение часа, обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Эксперты выяснили, что коронавирус погибает при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут, сообщает РИА Новости.

Группа французских ученых из Университета Прованса нагревала коронавирус до 60 градусов в течение часа, обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться.

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При этом полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

"Для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещали в две пробирки: одну с чистой средой, другую - с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия", - говорится в сообщении.

После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились.

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Специалисты обратились к медикам с просьбой внимательнее отнестись к мерам дезинфекции, особенно при тестах на COVID-19. Нагрев биоматериалов, считают они, нужно совмещать с химической стерилизацией. Так вирус будет точно уничтожен.

Напомним, по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти два миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.