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Защитить рабочие места: Трамп решил приостановить иммиграцию в США

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
В мире
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Глава государства объяснил это необходимостью защитить рабочие места американских граждан. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал он.

Других подробностей американский президент не привел.

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Ранее Трамп представил план снятия карантина, который был введен в стране из-за эпидемии коронавируса. 

Напомним, в США зарегистрированы более 701 тысячи случаев COVID-19, скончались свыше 36 тысяч человек, у которых он был обнаружен.

Теги:
миграция, Мигранты, мигрант, США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп, Трамп, трамп



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