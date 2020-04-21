Защитить рабочие места: Трамп решил приостановить иммиграцию в США

Глава государства объяснил это необходимостью защитить рабочие места американских граждан. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал он.

Других подробностей американский президент не привел.

"Открыть Америку снова": Трамп обнародовал план отмены карантина в США >>

Ранее Трамп представил план снятия карантина, который был введен в стране из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, в США зарегистрированы более 701 тысячи случаев COVID-19, скончались свыше 36 тысяч человек, у которых он был обнаружен.