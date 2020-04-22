Кожа может поменять цвет — ученые рассказали о необычном симптоме COVID-19

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Коронавирусная инфекция имеет множество симптомов. Среди основных — высокая температура, затрудненное дыхание, боли в мышцах и груди, головные боли, слабость и кашель.
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Однако есть и другие возможные симптомы и побочные эффекты, о которых предупреждают ученые.
Так, китайские специалисты столкнулись с новым и неожиданным осложнением из-за COVID-19. Дело в том, что у пациентов внезапно поменялся цвет кожи, пишет издание The Daily Mail.
Wuhan doctors critically ill with coronavirus find that their skin has turned dark after virus damaged their liver https://t.co/Ad4H9ydhwH— Daily Mail Online (@MailOnline) April 20, 2020
C эффектом черной кожи столкнулись двое китайских медиков, 42-летние Ю Фан и Ху Вейфенг. Оба врача подхватили COVID-19 еще в январе во время вспышки эпидемии в Ухане.
Болезнь их очень подкосила, и коллеги буквально боролись за их жизни.
Как считают ученые, почернение кожи произошло из-за гормонального дисбаланса в организме, вызванного тем, что коронавирус нарушил нормальную работу печени.
Обоих пациентов лечили при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) - метода насыщения крови кислородом при тяжелой острой дыхательной недостаточности.
Естественно, такие внешние изменения не могут не пугать. Как рассказал доктор Ю Фан, он испытал сильнейший шок. По его словам, ему часто снились кошмары.
Однако есть и другое мнение, с чем может быть связано потемнение кожи. Врач, лечащий второго пациента, предположил, что это могло быть побочным эффектом лекарства, которым обоих заболевших лечили в самом начале.
Он заверил, что со временем цвет кожи снова станет нормальным, как только восстановится печень.
По последним данным, в мире заражено уже свыше 2,5 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 177 тысяч.