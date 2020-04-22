Кожа может поменять цвет — ученые рассказали о необычном симптоме COVID-19

У двоих пациентов произошло почернение кожи. По мнению врачей, это могло стать следствием гормонального дисбаланса в организме, вызванного тем, что коронавирус нарушил нормальную работу печени.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Коронавирусная инфекция имеет множество симптомов. Среди основных — высокая температура, затрудненное дыхание, боли в мышцах и груди, головные боли, слабость и кашель.

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Однако есть и другие возможные симптомы и побочные эффекты, о которых предупреждают ученые.

Так, китайские специалисты столкнулись с новым и неожиданным осложнением из-за COVID-19. Дело в том, что у пациентов внезапно поменялся цвет кожи, пишет издание The Daily Mail.

Wuhan doctors critically ill with coronavirus find that their skin has turned dark after virus damaged their liver https://t.co/Ad4H9ydhwH — Daily Mail Online (@MailOnline) April 20, 2020

C эффектом черной кожи столкнулись двое китайских медиков, 42-летние Ю Фан и Ху Вейфенг. Оба врача подхватили COVID-19 еще в январе во время вспышки эпидемии в Ухане.

Болезнь их очень подкосила, и коллеги буквально боролись за их жизни.

Как считают ученые, почернение кожи произошло из-за гормонального дисбаланса в организме, вызванного тем, что коронавирус нарушил нормальную работу печени.

Обоих пациентов лечили при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) - метода насыщения крови кислородом при тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Естественно, такие внешние изменения не могут не пугать. Как рассказал доктор Ю Фан, он испытал сильнейший шок. По его словам, ему часто снились кошмары.

Однако есть и другое мнение, с чем может быть связано потемнение кожи. Врач, лечащий второго пациента, предположил, что это могло быть побочным эффектом лекарства, которым обоих заболевших лечили в самом начале.

Он заверил, что со временем цвет кожи снова станет нормальным, как только восстановится печень.

По последним данным, в мире заражено уже свыше 2,5 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 177 тысяч.