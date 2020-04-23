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Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото

Китай финансово поддержит ВОЗ, от которой ранее отказался Трамп

United States Mission Geneva
В мире
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Объем пожертвований составит 30 миллионов долларов. Деньги будут направлены на улучшение и развитие систем здравоохранения развивающихся стран.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Китай поддержит Всемирную организацию здравоохранения, которую ранее отказался финансировать Трамп. 

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Пекин дополнительно пожертвует ей 30 миллионов долларов для глобальной борьбы с COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что данные деньги будут направлены на укрепление систем здравоохранения развивающихся стран. Спикер напомнила, что ранее в марте Китай уже оказывал финансовую поддержку в размере 20 миллионов долларов. 

15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ.

Данные меры будут действовать до тех пор, пока не будут проведены разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса.

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Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в том, что та не справилась со своими обязанностями и неверно информировала об эпидемиологической ситуации в мире.

Особенно американский лидер ставил в упрек организации то, что та якобы уделяла гораздо большее внимание Китаю, нежели США, которые, по словам Трампа, осуществляли большую часть финансирования ВОЗ.

Фрагмент Капитолия Вашингтона
© Sputnik / Игорь Михалев
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Между тем стоит отметить, что глава Белого дома сам долго игнорировал призывы принять серьезные меры в связи с угрозой пандемии в своей стране. Трамп заявлял, что держит ситуацию под контролем, однако в скором времени все же поменял свою позицию.

Решение США прекратить финансирование ВОЗ раскритиковали многие видные политики, а также ООН.

По словам генсека организации Антониу Гутерриша, Штаты выбрали максимально неподходящее время для подобных радикальных шагов. Ключ к победе над пандемией, по мнению Гутерриша, — в единстве и поддержке, в том числе ВОЗ.

Теги:
Дональд Трамп, Китай, ВОЗ



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