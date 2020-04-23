Китай финансово поддержит ВОЗ, от которой ранее отказался Трамп

Объем пожертвований составит 30 миллионов долларов. Деньги будут направлены на улучшение и развитие систем здравоохранения развивающихся стран.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Китай поддержит Всемирную организацию здравоохранения, которую ранее отказался финансировать Трамп.

Пекин дополнительно пожертвует ей 30 миллионов долларов для глобальной борьбы с COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что данные деньги будут направлены на укрепление систем здравоохранения развивающихся стран. Спикер напомнила, что ранее в марте Китай уже оказывал финансовую поддержку в размере 20 миллионов долларов.

15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ.

Данные меры будут действовать до тех пор, пока не будут проведены разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса.

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Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в том, что та не справилась со своими обязанностями и неверно информировала об эпидемиологической ситуации в мире.

Особенно американский лидер ставил в упрек организации то, что та якобы уделяла гораздо большее внимание Китаю, нежели США, которые, по словам Трампа, осуществляли большую часть финансирования ВОЗ.

Между тем стоит отметить, что глава Белого дома сам долго игнорировал призывы принять серьезные меры в связи с угрозой пандемии в своей стране. Трамп заявлял, что держит ситуацию под контролем, однако в скором времени все же поменял свою позицию.

Решение США прекратить финансирование ВОЗ раскритиковали многие видные политики, а также ООН.

По словам генсека организации Антониу Гутерриша, Штаты выбрали максимально неподходящее время для подобных радикальных шагов. Ключ к победе над пандемией, по мнению Гутерриша, — в единстве и поддержке, в том числе ВОЗ.