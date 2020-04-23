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Флаг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото

ВОЗ проверит Таджикистан и Туркменистан на отсутствие COVID-19

United States Mission Geneva
В мире
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19810
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200423/13989710/VOZ-proverit-Tadzhikistan-i-Turkmenistan-na-otsutstvie-COVID-19.html

Власти обеих республик утверждают, что на территории их стран не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерены посетить Таджикистан и Туркменистан, в которых, как утверждают власти республик, до сих пор не было ни единого случая заболевания COVID-19.

Скульптура народного героя Туркменистана у монумента Независимости Туркменистана в Ашхабаде
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Об этом пишет Sputnik Таджикистан. 

Пока на карте университета Джонса Хопкинса обе эти страны помечаются белыми пятнами, как территории, не тронутые инфекцией. Таких государств осталось всего 11 в мире.

Миссия экспертов ВОЗ прибудет в Таджикистан и Туркменистан и проведет проверку во всех городах, медицинских учреждениях и важных объектах стран.

По итогам визита представители организации вынесут свой вердикт: действительно ли в республиках стабильная эпидемиологическая ситуация или нет.

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Также специалисты дадут свои рекомендации по улучшению мер по защите от распространения COVID-19.

По данным Министерств здравоохранения Таджикистана и Туркменистана, в странах до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Между тем в мире число зараженных превысило уже 2,6 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 185 человек, выздоровели — свыше 723 тысяч.

Теги:
ВОЗ, Туркменистан, Таджикистан, коронавирус



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