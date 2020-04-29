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Руки пенсионерки

В Казахстане от коронавируса вылечилась 100-летняя пенсионерка

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200429/14022253/V-Kazakhstane-ot-koronavirusa-vylechilas-100-letnyaya-pensionerka.html

По словам врачей, этот случай служит примером для лечения других инфицированных и говорит о том, что шанс на выздоровление имеют абсолютно все пациенты.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Казахстане от коронавирусной инфекции вылечилась пожилая жительница Акмолинской области. Об этом сообщают в Минздраве республики. 

В мае старушке исполнится 100 лет, и этот праздник станет действительно особенным.

Кадры выписки в ведомстве опубликовали вчера. В видеоролике видно, как женщина благодарит врачей за то, что помогли ей справиться с недугом.

"Спасибо, милые! Спасибо за все! Всегда вас буду помнить, всегда молиться буду за вас!" - поблагодарила медиков пенсионерка.

Это далеко не первый случай, когда людям преклонного возраста удавалось вылечиться от COVID-19. Так, ранее побороть недуг смогла 82-летняя жительница Алматы. Женщине тяжело далась болезнь, однако желание поскорее вернуться домой к близким помогло ей справиться со всеми испытаниями.

Флаги на крыше здания в Италии.
© Sputnik / Александр Вильф
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По словам врачей, эти случаи не только служат примером для других заболевших COVID-19, но и вселяет уверенность в то, что шанс на выздоровление имеют все - даже пожилые и тяжелые пациентов, которые, как ранее сообщали в ВОЗ, находятся в особой группе риска.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано свыше 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Всего в мире количество зараженных превысило 3,12 миллиона человек, более 217 человек скончались, свыше 929 тысяч - выздоровели.

В Узбекистане между тем выявлено 1 955 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, восемь граждан скончались, 992 - выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Теги:
коронавирус, Казахстан



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